Câmara vai atribuir selos de qualidade aos guias dos passeios turísticos pedestres

Depois da Câmara do Porto ter criado o programa municipal de reconhecimento "Confiança Porto", que atribui selos de qualidade ao alojamento local, segue-se agora o reconhecimento dos guias dos passeios turísticos pedestres.

Para o efeito, a Autarquia vai organizar formações destinadas a todos os que realizam passeios turísticos na cidade.

Os interessados devem inscrever-se em trustporto.pt.

PUB

"Esta é uma iniciativa que pretende impulsionar a certificação das designadas 'free walking tours', através de um conjunto de formações gratuitas asseguradas pelo Município", foi explicado.

"Vamos começar a formação assim que tivermos um número mínimo de inscritos, para qualificar mais o nosso destino, e também levarmos para a frente a nossa visão que é tornar o território mais autêntico, assim como as visitas e as experiências dos turistas", referiu, ao JN, a vereadora do Turismo da Câmara do Porto, Catarina Santos Cunha, esta segunda-feira, após a apresentação do projeto, que aconteceu na Faculdade de Belas Artes do Porto.

A autarca salientou que este é "um programa voluntário em que é relevante que as pessoas percebam a importância de serem reconhecidas pelo selo de confiança Porto".

Momentos antes, alguns membros do Executivo, acompanhados por uma comitiva de guias turísticos, foram desde o Mercado do Bolhão até a Avenida Rodrigues de Freitas, percorrendo lugares menos comuns nos roteiros turísticos.

As formações serão dadas por guias credenciados, "porque é importante que aquilo que se mostre não seja só património, mas também a vivência da cidade e outros caminhos, diminuindo a pressão que temos sentido no Centro Histórico", acrescentou Catarina Santos Cunha, admitindo que já possa haver profissionais certificados este verão.

História e novos conteúdos

Nas normas e condições do programa "Confiança Porto", o Município lembra que "uma das tendências que se tem vindo a consolidar nas cidades europeias são os 'free walking tours', uma modalidade de passeios turísticos pedestres pelos principais pontos turísticos das cidades, guiadas, a maior parte das vezes, por pessoas sem carteira profissional e sem conhecimento aprofundado da história da cidade".

Além de pretender assegurar "narrativas que sejam suportadas por critérios de veracidade", a Câmara tem ainda intenção de "valorizar o território na sua globalidade, através da criação de novos conteúdos".

A atribuição de reconhecimento será válida por um período de três anos.

A vereadora do Turismo manifestou a intenção de alargar, no futuro, o selo "a outras áreas de negócio, como a restauração".