Câmara vota acordo com táxis para levar utentes à vacinação

A Câmara do Porto vai discutir na segunda-feira uma proposta no sentido de assegurar as deslocações dos munícipes, com mais de 65 anos e portadores do cartão Porto., de e para os centros de vacinação contra a covid-19 no âmbito do programa Táxi Saúde +65.

Na proposta, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, propõe que o acordo de colaboração, celebrado com as centrais de táxis, passe a assegurar as deslocações dos munícipes com 65 anos ou mais de e para os centros de vacinação contra a covid-19.

Caso a proposta seja aprovada, as centrais de táxis - Raditáxis Cooperativa dos Radio Táxis do Porto, CRL, e Táxis Invicta, Central Rádio Táxi do Porto, ACE - passam a assegurar estas deslocações a partir de segunda-feira.

O contrato celebrado no âmbito das deslocações para os centros de vacinação entre o município e as centrais de táxis terminou a 30 de junho, pretendendo-se agora que este serviço seja disponibilizado no âmbito do programa Táxi Saúde +65.

O programa Táxi Saúde +65., aprovado por unanimidade pelo executivo a 21 de fevereiro, visa apoiar o transporte de táxi a todos os munícipes com mais de 65 anos que se tenham de deslocar entre a sua residência e unidades de saúde.

A iniciativa, que foi aprovada por unanimidade na reunião privada de 21 de fevereiro do executivo da Câmara do Porto, arrancou a 1 de março.

No âmbito do programa, o custo por viagem é de dois euros para os munícipes com 65 anos ou mais, portadores do cartão Porto., sendo que este serviço estipula como limite 12 viagens por ano.