Câmaras de vigilância no Porto vão custar quatro milhões de euros

JN Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal do Porto vai gastar cerca de quatro milhões de euros na instalação de um sistema de videovigilância na Invicta, que vai cobrir três zonas da cidade.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, revelou, este domingo, que o sistema de videovigilância a instalar na cidade vai custar cerca de quatro milhões de euros e será totalmente suportado pela autarquia.

As câmaras vão cobrir três zonas da Invicta: uma no centro, que segundo Rui Moreira, se estende do Marquês à Ribeira, outra na zona das universidades, na Asprela, e uma terceira da Pasteleira, onde fica a sede da Polícia Municipal.

Ao todo, serão instaladas cerca de 200 câmaras, 79 das quais numa primeira fase, disse Rui Moreira. O processo está no Ministério da Administração Interna (MAI), que tem de avaliar o pedido e dar a devida autorização à PSP.

O presidente da autarquia anunciou que lançará o concurso de aquisição dos aparelhos assim que chegar a autorização do MAI. Rui Moreira, que falava aos jornalistas após uma conferência de imprensa na Polícia Municipal, em que foi anunciada a apreensão de 35 colunas de som, disse que, depois da autorização, a instalação deve demorar três a quatro meses.