Câmaras que vão vigiar as ruas do Porto já estão quase todas montadas

As câmaras que vão fazer a videovigilância no centro do Porto estão quase todas instaladas. O sistema entrará em funcionamento em julho.

As 79 câmaras vão vigiar a área central da cidade, incluindo as ruas da movida, a Ribeira e zonas como Santa Catarina, Praça da República, Santo António e Campo 24 de Agosto. Fabricadas em Ovar, têm quatro lentes e garantem uma cobertura de 360 graus. "Será a videovigilância mais avançada de Portugal", tinha já afirmado ao JN Carlos Estima, administrador-executivo da Soltráfego, empresa a quem foi adjudicado o contrato de "fornecimento, "instalação e colocação ao serviço dos equipamentos e do software". Um contrato no valor de 795 mil euros, adjudicado em outubro de 2022, mas que só teve visto do Tribunal de Contas em março de 2023.

A empresa começou então a proceder à montagem das câmaras, uma vez que o sistema deveria em "operação total entre julho e agosto". Admitia-se, em março, que pudesse estar a funcionar parcialmente em maio. Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara do Porto, confirma, agora, que as câmaras começam a vigiar em julho.

"Assinamos um contrato como uma empresa que está a montar o sistema, as câmaras estão praticamente todas montadas e teoricamente esse trabalho terminará algures em julho. Data que prevemos para inicio do funcionamento do sistema. A própria sala, para uso exclusivo da Polícia de Segurança Pública, também já está montada. Portanto, neste momento, falta apenas terminar o trabalho de campo de ligar as câmaras", afirmou o autarca, citado pela TSF.