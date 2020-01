Camião atravessa-se na VCI e destrói separador. Trânsito condicionado

JN Hoje às 14:38, atualizado às 15:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um camião junto ao Estádio do Dragão cortou a VCI, esta quinta-feira à tarde, no sentido Arrábida-Freixo. O trânsito já circula, mas com bastantes condicionamentos.

O pesado encontra-se atravessado na via tendo mesmo danificado o separador central.

O condutor ficou com ferimentos leves e será transportado ao hospital pelo INEM. No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto com três viaturas e onze elementos, a PSP e uma equipa das Infraestruturas de Portugal.

A reabertura total daquele troço da VCI irá demorar uma vez que se espera o reboque para a retirada da viatura. De acordo com os Sapadores do Porto, será ainda necessário proceder à limpeza da via.

O acidente deu-se por volta das 13.45 horas.