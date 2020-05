Camião de limpeza urbana sem travões derruba semáforo e atinge stand no Porto

Reis Pinto Hoje às 10:51 Facebook

Um camião de limpeza urbana da Câmara Municipal do Porto ficou desgovernado, esta terça-feira de manhã, na Avenida de Fernão de Magalhães e, após atingir um stand de automóveis, derrubou um semáforo.

O acidente ocorreu, cerca das 10.15 horas, perto da Torre das Antas e terá provocado apenas danos materiais.

As primeiras informações indicam que o veículo da limpeza urbana da autarquia do Porto, terá parado na Rua do Vigorosa e, sem o motorista ao volante, começou a deslizar de marcha-atrás.

Desgovernado, atravessou a Avenida de Fernão de Magalhães, embateu com a traseira na montra do stand, em frente a uma loja da Vodafone, e foi projetado para a frente. Foi aí que voltou a atravessar a avenida, derrubando um semáforo.

No local está a PSP.