Camião despista-se e espalha 40 toneladas de tripas na VCI

Sérgio Almeida Hoje às 03:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação rodoviária esteve condicionada durante cinco horas nesta quinta-feira na VCI devido a um acidente que fez com que 40 toneladas de tripas ficassem espalhadas pela via. ​​​​​​

Um camião com matrícula espanhola lançou esta quinta-feira a confusão na VCI quando as 40 toneladas de tripas que transportava se espalharam por váriasias faixas de rodagem. Tudo aconteceu quando o motorista foi obrigado a efetuar uma travagem brusca para evitar um acidente, o que fez precipitar para a via toda a carga. Apesar dos meios acionados de imediato para o local, a operação de limpeza prolongou-se por cinco horas devido às dificuldades de remoção da substância gordurosa.

O incidente provocou longas filas e fez exasperar milhares de automobilistas, que tiveram que enfrentar o odor nauseabundo das tripas.