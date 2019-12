Camião embate em carro avariado à entrada da ponte da Arrábida

Hoje às 08:16 Facebook

Um acidente entre um carro e um camião, ocorrido cerca das sete horas da manhã desta sexta-feira, está a condicionar o trânsito na VCI, no sentido Freixo-Arrábida.

Segundo informações preliminares que chegaram à Divisão de Trânsito da GNR do Porto, o pesado embateu no ligeiro, que estaria avariado à entrada da ponte da Arrábida, no Porto, no sentido Freixo-Arrábida.

Do acidente não resultaram feridos.

As viaturas estão a ocupar a via da direita, causando constrangimentos no trânsito da VCI, no sentido Freixo-Arrábida, que chega já ao Amial.

Uma brigada da Divisão de Trânsito da GNR, do Porto, tomou conta da ocorrência. Está já no local um reboque

