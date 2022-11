Campanha do Banco Alimentar começa para a semana

A Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar (BA) Contra a Fome do Porto está de regresso, no próximo fim de semana, para a sua 54.ª edição em mais de 300 super e hipermercados do distrito.

De acordo com Bárbara Barros, presidente do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto, "o contexto atual é mais preocupante do que aquele que se viveu durante a pandemia e todos os dias chegam cada vez mais pedidos de ajuda, mas o fenómeno da inflação nos bens alimentares, que é superior à inflação geral, leva a que as quantidades doadas sejam inferiores".

Por isso, o BA apela à solidariedade da comunidade, através da doação de bens alimentares não perecíveis.

"Esta campanha surge numa ocasião difícil, em que os preços dos bens de consumo e primeira necessidade estão cada vez mais altos, mas isso não nos pode impedir de olhar para o lado e perceber que temos todos de ser solidários e que há sempre alguém que precisa de ajuda", acrescenta Bárbara Barros.

Tal como aconteceu em ações de recolha anteriores o BA vai contar com um elevado número de voluntários.