Campanhã vai ter um novo quarteirão em 2024

Vai nascer em Campanhã, Porto, um novo quarteirão, com 500 mil metros quadrados, no antigo palácio Ford, e terá habitação, serviços, um hotel de luxo e alojamento.

Ainda em conversações com a Câmara do Porto (trata-se de uma iniciativa privada), deverá ainda ter uma zona de habitação de qualidade acessível, "de forma a envolver a população do Porto a ter habitação digna a preços mais económicos", referiu Bruno Moreira, diretor-executivo do Archi Summit (um evento de arquitetura que vai na sexta edição no Porto, e que decorre no antigo palácio), e que é responsável pelo planeamento deste projeto que ainda não tem preço-base definido.

Bruno Moreira é também fundador do evento e andou a desafiar os proprietários daquele espaço, perto do shopping Stop com ligação à Rua do Heroísmo, a receber ideias para aquele espaço. O projeto avançou e a Archi Summit realizou-se, anteontem, ontem e hoje, naquele exato espaço, durante o qual foi lançado o concurso pela Ordem dos Arquitetos e cujo prazo final está marcado para outubro.

O objetivo, prossegue aquele responsável, é "desenvolver um projeto sustentável com sistemas inteligentes e eficientes". "Em 2016, fizemos, no âmbito do Archi Summit, a apresentação do projeto do matadouro", cujas obras "se atrasaram imenso".

Se tudo correr os trâmites legais, aquele enorme espaço até agora abandonado, no início da zona oriental do Porto será, em 2024, o novo Quarteirão da Fábrica de Ferro.