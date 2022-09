Campeões de águas abertas desfrutaram da paisagem

Marta Neves Hoje às 18:06 Facebook

Mais de 200 nadadores marcaram presença em prova no rio Douro que já não acontecia há 43 anos. Tiago Campos atravessou margens entre Porto e Gaia em 36 minutos.

É atleta de alta competição e este domingo, quando se lançou ao rio Douro para participar na primeira edição da Douro Bridges Porto & Gaia Open Water - que integrou o circuito nacional de águas abertas -, Mafalda Rosa, 18 anos, foi com vontade de ganhar ao "companheiro" com quem treina quase todos os dias, no Clube de Natação de Rio Maior, em Santarém.

Mas, Tiago Campos, 23 anos, que em 2020 alcançou à 23.ª posição nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2020), não deu tréguas, e cumpriu o desejo de ser o vencedor da prova.

"O primeiro lugar (em 36 minutos) era o que esperava. Foi uma prova muito bem conseguida. Vim ao meu ritmo, aceleradíssimo, porque teve que ser", disse Tiago soltando uma gargalhada.

Ainda que o atleta tenha referido, ao JN, que não pensa "em muita coisa" quando está a nadar, confidenciou que deu para "desfrutar da paisagem". E a água?: "Estava muito boa!", garantiu.

Já Mafalda, que "queria ganhar na geral", embora "competir com homens não é fácil", referiu que ficou "satisfeita" com o terceiro lugar da geral, apenas a "um minuto" de Tiago. "Podia dar mil e uma desculpas que ele é mais velho, que é homem, mas não vale a pena", disse sorrindo, confessando que também aproveitou "desfrutar da paisagem".

Aliás, as vistas, quer da Ribeira do Porto, onde foi a partida, como a de Gaia, junto à Douro Marina, onde a prova acabou, foram muito elogiadas pelos participantes. "A prova foi ótima, com umas vistas espetaculares!", disse Maria Oliveira, 59 anos, nadadora durante 30 anos, que retomou o desporto "por altura da covid". A atleta que ocupa o primeiro lugar no Circuito Nacional de Águas Abertas (no escalão G) sublinhou que "passar pelas pontes foi maravilhoso".

A prova, que foi retomada após 43 anos de interregno, contou com 221 participantes (só dois desistiram) dos 14 anos 73 anos.