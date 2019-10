Campeonato Mundial de Ralis volta ao Porto em 2020

Hoje às 17:25, atualizado às 17:36 Facebook

O Campeonato Mundial de Ralis (WRC) volta no próximo ano às ruas do Porto e desta vez acontecerá a um sábado.

A Câmara do Porto anunciou esta sexta-feira à tarde que o Campeonato do Mundo de Ralis volta em 2020 às ruas da cidade, naquela que será a terceira edição da Porto Street Stage. Vai decorrer a 23 de Maio, a um sábado, enquanto as edições anteriores realizaram-se sempre a uma sexta-feira.

De acordo com a autarquia, "tal como nos anos anteriores, os concorrentes vão cumprir duas passagens pelo traçado da especial, que manterá uma extensão próxima dos dois quilómetros". O desenho da classificativa está já a ser trabalhado pela Câmara do Porto e o Automóvel Clube de Portugal.

A classificativa volta, segundo o site da Câmara, a integrar o figurino oficial do Rali de Portugal no próximo ano, que vai decorrer entre 21 e 24 de maio, encerrando a segunda e penúltima etapa da prova portuguesa pontuável para o Mundial de Ralis.