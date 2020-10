"Campus social" no antigo hospital de Joaquim Urbano no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara do Porto discute com Governo cedência de instalações do antigo hospital. Projeto prevê casas partilhadas para idosos com valências de apoio.

A Câmara do Porto está a negociar com o Ministério da Saúde a cedência por parte do Governo do antigo Hospital de Joaquim Urbano para ali instalar um "campus social", com residência partilhada sénior e onde os mais idosos poderão ter renda apoiada e várias valências de suporte, designadamente na área da saúde.

O projeto foi anunciado na reunião do Executivo pelo presidente da Câmara, Rui Moreira, que há muito procura um espaço para desenvolver um projeto habitacional social destinado aos idosos mais carenciados da cidade e procura, desta forma, insistir para que o Ministério da Saúde se abstenha de vender aquelas instalações, junto das quais já funciona o Centro de Acolhimento de Emergência de pessoas em situação de sem-abrigo.