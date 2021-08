Candidato do PS envia carta a Moreira para que a Câmara acolha refugiados afegãos

Miguel Amorim Hoje às 21:41 Facebook

O candidato do PS à Câmara do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, diz ter enviado uma carta a Rui Moreira para que o autarca "afirme a sua disponibilidade para aceitar receber refugiados do Afeganistão", mas da parte da Câmara é referido que não chegou qualquer missiva do socialista.

Num comunicado, a candidatura do PS diz que "Tiago Barbosa Ribeiro endereçou uma carta ao atual presidente da Câmara do Porto, apelando a que afirme a sua disponibilidade para aceitar receber refugiados do Afeganistão, pessoas cuja vida e liberdade correm sérios riscos".

Ao JN, a Câmara do Porto refere não ter recebido até ao momento a dita missiva, mas garante que a autarquia já se disponibilizou junto do Governo para colaborar.

"O candidato do PS à Câmara do Porto não pode deixar de estranhar o silêncio e o alheamento da autarquia sobre este assunto premente [crise humanitária no Afeganistão], que contrasta com o comportamento de vários outros municípios", observa Tiago Barbosa Ribeiro, no comunicado.

O candidato do PS "saúda o comportamento da Santa Casa da Misericórdia do Porto, instituição da sociedade civil que anunciou a sua disponibilidade para acolher refugiados afegãos".

É acrescentado que "Tiago Barbosa Ribeiro já tomou a iniciativa de contactar o Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, António Tavares, cumprimentando-o pela atitude assumida, e defende que a Câmara do Porto deve apoiar a Misericórdia e outras instituições portuenses que aceitem receber refugiados afegãos".