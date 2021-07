"Candidato-me porque o Porto não está bem", diz Tiago Barbosa Ribeiro

Adriana Castro Hoje às 21:28 Facebook

Apresentando-se como alguém que conhece o Porto como "a palma das mãos", o diagnóstico que o candidato do PS à Câmara, Tiago Barbosa Ribeiro, faz da cidade é que ela "não está bem".

O candidato socialista, o mais novo na corrida à Câmara do Porto, garante "conhecer os problemas dos portuenses", estando no topo das suas prioridades o combate aos preços da habitação que, assevera, "são uma loucura". Aliando essa luta a novas propostas de mobilidade, o líder da concelhia do partido espera conseguir travar a perda consecutiva de habitantes que se tem verificado na cidade.

O candidato apresentou este domingo a sua candidatura na Alfândega do Porto, onde Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, marcou presença, tal como Luísa Salgueiro, autarca de Matosinhos e recandidata, e Eduardo Pinheiro, que foi apresentado como candidato do partido à Autarquia, mas desistiu.

Por isso mesmo, Augusto Santos Silva quis deixar bem claro que a sua presença "significa que todo o PS está com a candidatura de Tiago Barbosa Ribeiro". Questionado sobre a ausência do secretário-geral do partido e primeiro-ministro, António Costa, o governante justificou: "Felizmente, apresentamos candidaturas em todas as Câmaras Municipais e temos de nos dividir".

Alberto Martins, ex-ministro da Justiça, é a aposta do PS para a Assembleia Municipal. A deputada na Assembleia da República, Rosário Gambôa, é a número dois da lista à Câmara do Porto.

Arrendamento acessível

"A prioridade número um, dois e três" de Tiago Barbosa Ribeiro será a criação de um programa de arrendamento a custos acessíveis para "garantir que as famílias da classe média possam voltar a viver no Porto".

O plano está já traçado pelo candidato: através da captação de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o socialista vai captar edifícios e terrenos desocupados, mobilizar terrenos municipais, apoiar a reconversão de unidades de Alojamento Local em arrendamento residencial de longa duração e "estabelecer pontes" com a Santa Casa da Misericórdia.

Garante que haverá uma equipa exclusivamente dedicada ao PRR "para desenhar projetos que possam ser executados ao abrigo deste plano".

Estas soluções, esclarece, permitirão "disponibilizar inúmeras casas para arrendamento acessível", promete o socialista. "Há medidas, assim que um presidente as queira executar", acrescenta, criticando a atual gestão autárquica.

A par disto, Tiago Barbosa Ribeiro compromete-se a criar "um programa municipal para reforçar a rede de creches e pré-escolar, envolvendo o Estado e IPSS".

Ainda em jeito de avaliação do mandato de Rui Moreira, o socialista diz ser "preciso resolver os erros crassos que a Câmara tem cometido em toda a cidade". Entre eles, "a fauna de pilaretes que estão por todo o lado sem qualquer lógica" e "intervenções com faixas bus mal desenhadas".

"Território sem lei"

Direcionando o discurso para o tema da segurança, Tiago Barbosa Ribeiro lamenta a existência de "zonas da cidade que são território sem lei".

"Os erros cometidos com o Aleixo levaram à expansão do tráfico de droga para várias zonas da cidade e vemos todos o que se passa em Lordelo do Ouro, Massarelos, mas também de Campanhã, de Ramalde e outras zonas da cidade", relata, lamentando o atraso da sala de consumo assistido na cidade, mas assegurando que, caso seja eleito, a Câmara terá "tolerância zero contra o tráfico de droga".