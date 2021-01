Candidaturas ao "Porto com Sentido" estendidas até 15 de janeiro

Adriana Castro Hoje às 17:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O prazo de candidatura a uma das primeiras sete habitações disponibilizadas pelo programa municipal "Porto com Sentido" foi alargado em mais duas semanas, terminando a 15 de janeiro.

O primeiro lote que está a ser alvo de candidaturas disponibiliza sete habitações desde T0 a T3, prontas a habitar, situadas entre a Baixa do Porto e a freguesia de Ramalde. A variedade das tipologias permite "receber diferentes tipos de agregados", informa a Câmara do Porto na sua página oficial. O prazo inicial era a 30 de dezembro.

Terminado o prazo de candidatura, as casas serão atribuídas por sorteio, após terem sido selecionados os candidatos que cumprirem os critérios de seleção, alerta a Autarquia.

Este projeto municipal tem como objetivo introduzir habitações a preços acessíveis no mercado tradicional de arrendamento.

"A taxa de esforço será, no máximo, de 35%, contando que entre os critérios de admissibilidade o programa determina os rendimentos máximos por ano fiscal e a adequação da composição do agregado à tipologia a que se candidata", esclarece a Câmara do Porto.

Todas as candidaturas, informa a Câmara do Porto, devem ser submetidas por formulário eletrónico disponível no site da Porto Vivo, SRU, admitindo-se, contudo, a apresentação presencial nas instalações da Porto Vivo, SRU, desde que previamente agendada.

PUB

O esclarecimento de dúvidas inerentes ao concurso pode ser efetuado por telefone para o número 222 072 700, através do e-mail arrendamentopcs@portovivosru.pt, ou presencialmente, mediante marcação prévia, na sede da Porto Vivo, SRU (Rua de Mouzinho da Silveira, número 212).