Candidaturas ao Porto Solidário abrem na próxima terça-feira

O período para a apresentação de candidaturas ao Porto Solidário - Fundo Municipal de Emergência Social, que presta auxílio às famílias com o pagamento de despesas de arrendamento ou compra de habitação - tem início na próxima terça-feira, dia 19.

O Porto Solidário tem como finalidade conceder um apoio à renda de caráter temporário, por um prazo de dois anos , a famílias que se encontrem em situação de fragilidade económica e, por esse motivo, impossibilitados de cumprir compromissos contratuais, legalmente formalizados, de arrendamento ou de aquisição de habitação.

No final de 2020 este programa municipal prestava auxílio a cerca de mil famílias, mensalmente, no pagamento da renda ou da prestação bancária de habitação permanente.

Este programa municipal tem uma dotação de 750 mil euros.

Os interessados em apresentar a candidatura ao programa podem fazê-lo através do site da empresa municipal Domus Social; agendando um atendimento presencial no Gabinete do Inquilino Municipal (através do número 228330000); ou através da Junta de freguesia da área de residência.