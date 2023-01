Candidaturas ao programa de apoio à renda abrem no fim do mês

JN/Agências Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal do Porto vai lançar, a 31 de janeiro, as candidaturas ao programa de apoio à renda Porto Solidária, cuja dotação este ano ascende a 2,65 milhões de euros.

Em comunicado, a autarquia esclarece que as candidaturas à 11.ª edição do programa de apoio à renda e prestação bancária, destinado a famílias que se encontram em situação de emergência habitacional, abrem, a partir das 9 horas do dia 31 de janeiro.

As candidaturas podem ser submetidas através da página da Internet da empresa municipal Domus Social, através do Gabinete do Inquilino Municipal ou na junta de freguesia da área de residência.

PUB

O valor atribuído tem em conta a taxa de esforço e os rendimentos do agregado familiar, prolongando-se por dois anos.

Os beneficiários de edições anteriores ou em curso podem recandidatar-se, desde que o atual apoio termine "até três meses depois da data de abertura das novas candidaturas", acrescenta a autarquia.

Desde 2014, a Câmara do Porto investiu mais de 13 milhões de euros no programa Porto Solidário que, na última edição, atribuiu em média cerca de 200 euros por mês.

No total, e considerando a 9.ª e 10.ª edição, são mais de 1200 as famílias que beneficiam do programa.