Camião avariado junto ao nó das Antas já foi retirado

Um camião parado na via central da VCI, entre o nó do Mercado Abastecedor e a saída das Antas causou fortes constrangimentos ao trânsito naquela via, no Porto, cerca das 8 horas da manhã.

Um reboque removeu, entretanto, o camião, que estava avariado na via central. Enquanto esteve parado, o trânsito circulou apenas pela via direita, com as filas a chegar à A20, do lado de Gaia, antes da entrada na Ponte do Freixo, no Porto.

A viatura pesada foi removida, com o trânsito a caminhar para a normalidade.