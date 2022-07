"Caos" no trânsito deixa taxistas com nervos em franja

Beatriz Lima e Hugo Silva Hoje às 09:12 Facebook

Estacionamento em segunda fila e nas faixas bus são das principais preocupações. Motoristas vão reunir-se esta quinta-feira com a Câmara do Porto.

Os dois dinamarqueses "muito simpáticos" entraram no táxi de Nélson Carvalho junto ao hotel Ipanema, no Campo Alegre, no Porto. O destino era a Ribeira, viagem rápida, que deveria custar uns sete euros, mas que se transformou num moroso tormento: os turistas acabaram por sair junto à Alfândega, quando o taxímetro já ia nos 14,40 euros, subindo na exata medida do pára-arranca constante. O "trânsito caótico" na cidade está a desesperar os taxistas, que pedem medidas urgentes à Câmara do Porto.

"É preciso tirar os carros parados nas faixas bus, acabar com as segundas filas e com o estacionamento indevido", sintetiza Nélson Carvalho, vice-presidente da Associação Nacional Táxis Unidos de Portugal, que hoje vai reunir-se com a Câmara.