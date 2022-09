Colisão seguida de capotamento faz ferido grave na Estrada da Circunvalação

R.P. e M.N. Hoje às 10:39 Facebook

A colisão de dois veículos, seguido do capotamento de uma das viaturas, ocorrido nesta manhã de quinta-feira, na Estrada da Circunvalação, no cruzamento junto ao Teatro da Vilarinha, no Porto, provocou um ferido grave, que ficou encarcerado. O trânsito ainda se processa com dificuldades.

O alerta para o acidente, que se deu no sentido Porto/Matosinhos, foi dado por volta das 10.08 horas e no local ainda estão meios de socorro e a PSP, que está a regularizar o trânsito, que ainda se processa com dificuldades.

A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.