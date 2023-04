Capotamento na VCI deixou condutora encarcerada e condiciona trânsito

JN Hoje às 12:20 Facebook

O despiste de um veículo ligeiro, seguido de capotamento, fez um ferido, na VCI, sentido Freixo-Arrábida, no Porto. A condutora ficou encarcerada, mas já foi retirada do veículo.

O despiste aconteceu na VCI, sentido Freixo-Arrábida, no nó das Antas, no Porto, perto da saída para a A3 e A4.

A condutora ficou encarcerada, mas já foi retirada do veículo. Aparentemente, terá havido um toque com outro veículo na origem do acidente.

O alerta para o acidente foi dado às 11.35 horas. No local estão os sapadores de Bombeiros do Porto com duas viaturas e 10 elementos.

Cerca das 13 horas, os meios no local estavam a proceder a trabalhos de remoção do carro, que estava encostado na via do lado esquerdo. O trânsito circula com condicionamentos.