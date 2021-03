Capotamento após colisão na VCI causou um ferido ligeiro

AC Hoje às 00:34, atualizado às 01:26 Facebook

O capotamento de uma viatura causou um ferido ligeiro e condicionou o trânsito durante cerca de uma hora.

O acidente ocorreu cerca das 23.50 horas de sexta-feira, junto ao nó de Francos, no Porto. Uma viatura capotou e causou "duas vítimas", disse ao JN fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto, que deslocou para o local nove operacionais e três viaturas.

Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto adiantou ao JN que as vítimas estavam "a ser assistidas no local pelo INEM", cerca das 0.15 horas da madrugada deste sábado.

Um dos feridos acabaria por recusar assistência, com os bombeiros a encaminharem outro dos sinistrados para o hospital de Santo António, no Porto.

Duas faixas de rodagem estiveram obstruídas durante cerca de uma hora, com o trânsito a circular condicionado até cerca da 1 hora da madrugada deste sábado.

Segundo o CDS, tratou-se de uma colisão entre duas viaturas, seguida de capotamento, de acordo com informações da Divisão de Trânsito da PSP, do Porto.

O alerta caiu no quartel dos Bombeiros Voluntários Portuenses às 23.52 horas de sexta-feira. No local estão 20 operacionais e sete veículos, incluindo meios dos voluntários, dos Sapadores, da PSP, do INEM e da concessionária da via.