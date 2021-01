Carolina foi a primeira bebé a nascer no CUF Porto em 2021

Marta Neves Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina nasceu ao primeiro minuto do Novo Ano, no Hospital CUF, no Porto.

O nascimento da bebé só estava previsto no próximo mês, mas Carolina antecipou-se e por volta das 21 horas a médica obstetra, Maria Manuel Sampaio, foi chamada de urgência ao hospital.

"Comecei 2021 a fazer o que mais amo! Sinto-me abençoada pelo Universo", desabafou, ao JN, a médica.

Carolina é a primeira filha de Catarina, 29 anos, e de Afonso, de 31, residentes na Maia. A bebé, que nasceu às 35 semanas e cinco dias, pesa 2,7 quilos e mede 46 centímetros.

Segundo os pais, a menina, que nasceu esta sexta-feira de cesariana, tem-se revelado, nestas primeiras horas, "super calminha", mas não contavam que ela acabasse por nascer logo à meia-noite. "Tínhamos tudo pronto, mas em teoria não estávamos preparados", confessou Afonso.

Já sobre o facto de o pai ter assistido ao parto, Catarina revela que "foi um descanso".