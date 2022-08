Carrinha tombada em Paranhos lança confusão no trânsito no Porto

JN Hoje às 16:05 Facebook

Uma carrinha de mercadorias capotou e está no meio da via, na Rua da Igreja de Paranhos, no Porto, na sequência de uma colisão com um carro, ao início da tarde desta segunda-feira.

Espera-se que chegue uma grua para que seja possível normalizar o trânsito.

O alerta foi dado pelas 15.10 horas. Em declarações ao JN, fonte da PSP referiu que, de início, se suspeitava que houvesse um ferido encarcerado, mas tal não se verificou.

A mesma fonte alertou para o facto de o trânsito estar já bastante condicionado na zona e que deverá manter-se por mais algum tempo, uma vez que vai ser necessário o recurso a uma grua para se tirar a carrinha do meio da rua.

Além da PSP, estão no local elementos do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto.