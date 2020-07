Joana Almeida e Silva e Nuno A. Amaral Ontem às 22:16 Facebook

Um carro incendiou-se, este domingo, na A28, no sentido Porto - Viana do Castelo. Quando os bombeiros chegaram ao local, não havia sinal do condutor.

O veículo estava a arder, pelas 20.30 horas, na A28 antes da saída para Perafita/Freixieiro, no sentido Porto - Viana do Castelo.

Segundo os bombeiros de Matosinhos-Leça, o carro foi encontrado em chamas e sem o condutor no local.

O incêndio foi extinto e o caso foi entregue à Brigada de Trânsito.