Adriana Castro Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Um carro incendiou-se ao final da tarde desta quinta-feira na Praça da Corujeira, por cima do viaduto da VCI, no Porto.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto, não há feridos a registar. O incidente ocorreu às 18.50 horas e os bombeiros permanecem no local.