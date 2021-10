Carro ardeu na VCI e condiciona trânsito junto ao estádio do Dragão

Hoje às 07:48 Facebook

Um carro incendiou-se, esta manhã, na VCI e está a dificultar o trânsito naquela via, que chegou a estar cortada enquanto os bombeiros combatiam as chamas.

Cerca das 7.40 horas, o trânsito circulava condicionado, apenas com uma via suprimida, disse ao JN fonte da Divisão de Trânsito da PSP do Porto.

O carro incendiou-se cerca das 7 horas da manhã desta sexta-feira, na zona de Bonjóia, entre a saída do Dragão e a de Campanhã, no sentido Arrábida-Freixo, perto do radar de controlo de velocidade ali instalado.

Segundo a PSP, não há feridos a registar.