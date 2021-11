Carro cai por uma ravina no Porto e é preciso grua para o rebocar

JN Hoje às 18:40 Facebook

Por descuido da condutora, um carro caiu de uma ravina e ficou tombado num ervado, na zona oriental do Porto, junto ao Hospital Joaquim Urbano. Como o reboque chamado não tinha força suficiente, só na próxima semana é que o veículo será removido, já com o recurso a uma grua. A condutora escapou ilesa.

A automobilista não ganhou para o susto. Seguia numa viela apertada, próxima do Hospital Joaquim Urbano e que dá acesso à Rua do Bonfim, quando calculou mal as distâncias e guinou demais o carro para um dos lados, levando a que este deslizasse pela ravina abaixo e ficasse tombado, de lado, num descampado. Felizmente, quem ia na viatura não sofreu ferimentos.

Ainda assim, o acidente tem dado que fazer. É que o primeiro reboque chamado não deu conta do serviço e só com o auxílio de uma grua é que o veículo será removido. Por agora, permanece no sítio.