Carro capotou na VCI após embate com camião

Um acidente entre um camião e um carro, ocorrido na manhã desta quinta-feira na VCI, no Porto, provocou ferimentos no condutor do ligeiro.

O acidente ocorreu, cerca das 9 horas, no nó de Francos, na saída para a A28 e no sentido Arrábida-Freixo, quando os dois veículos embateram, com o automóvel a capotar.

O condutor do automóvel teve de ser conduzido ao Hospital de Santo António, onde recebeu tratamento a ferimentos ligeiros.

O trânsito, e por se tratar de uma hora de ponta, sofreu graves constrangimentos, com as filas a chegarem a Gaia. Uma hora depois já a circulação se processava com normalidade.