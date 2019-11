Hoje às 11:05 Facebook

Uma viatura capotou no parque de estacionamento do hospital da Prelada, esta sexta-feira de manhã, no Porto.

O acidente, cerca das 10.15 horas, causou ferimentos no condutor, segundo informação da Radimprensa.

Ao que apurou o JN, o carro capotou após o choque, lateral, com outra viatura.

Segundo o CDOS, do acidente resultaram dois feridos que recusaram tratamento hospitalar.