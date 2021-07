Adriana Castro Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um carro estacionado na zona do Largo da Igreja Paroquial de São João da Foz do Douro, no Porto, destravou-se e embateu contra um muro, ficando em risco de queda de uma altura de 10 metros.

De acordo com o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, não houve registo de feridos.

O alerta para o incidente foi às 19 horas. Cerca de uma hora depois, o carro já tinha sido retirado, permanecendo no local elementos da Proteção Civil.