Um veículo entrou, esta noite, em contramão na VCI, sentido Arrábida-Freixo, e provocou um acidente, envolvendo duas viaturas.

Um dos condutores será um indivíduo de idade avançada e o acidente deu-se junto à saída para o Campo Alegre (Bessa Leite).

Em cada carro seguia uma pessoa e ambas já foram transportadas para o hospital.

No local, encontram-se as forças de seguranças a tomar todas as diligências.