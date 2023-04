Carro imobilizado após aluimento do piso na zona da Foz no Porto

JN Ontem às 23:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um carro ficou preso num buraco quando parte da estrada onde circulava aluiu, na zona da Foz, no Porto. A viatura transportava três jovens, mas ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu depois das 17 horas deste domingo, no cruzamento entre a Rua do Funchal e a Avenida Montevideu, no Porto. Nenhum dos três passageiros sofreu ferimentos, mas a viatura teve de ser retirada pelos Bombeiros Sapadores, que deslocaram para o local cinco elementos e uma viatura.

Devido ao incidente foi necessário cortar a circulação naquela zona e criar um perímetro de segurança.