Carro incendeia-se na VCI e condiciona trânsito

Um carro incendiou-se, este sábado de manhã, na VCI, Porto. Não há vítimas a registar. A faixa da esquerda, sentido Freixo-Arrábida, está cortada ao trânsito.

As chamas consumiram um carro junto à saída da A3 no sentido Freixo-Arrábida, na VCI, Porto. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o alerta para o incidente foi dado às 11.26 horas e não há vítimas a registar.

O trânsito esteve condicionado nos dois sentidos e a faixa da esquerda está cortada. O fogo já está extinto.

No local estiveram os Bombeiros Portuenses, o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto e ainda a PSP.