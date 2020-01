RP Hoje às 21:56 Facebook

Um automóvel foi destruído por um incêndio, na noite desta terça-feira, quando circulava na Rua do Amial, no Porto, perto do Jardim d'Arca de Água. Não houve feridos.

O incidente ocorreu, cerca das 20.50 horas, e na viatura seguiam três pessoas. Ao chegar perto do jardim da Arca d'Água os ocupantes viram fumo a sair do capot, pararam o carro e fugiram.

O fogo foi combatido pelos Sapadores do Porto e a viatura ficou destruída.