Carros deixam de ter acesso da Rua 31 de Janeiro para Sá da Bandeira

As obras de construção da linha Rosa, no Porto, vão levar a alterações de trânsito, a partir desta quinta-feira e durante um ano, na Rua de 31 de Janeiro. Só os peões poderão passar para Sá da Bandeira. Comerciantes estão apreensivos.

O trânsito automóvel na Rua de 31 de Janeiro, na Baixa do Porto, vai sofrer duas alterações devido às obras do metro. Está previsto que, a partir desta quinta-feira, os carros deixem de ter acesso à vizinha Sá da Bandeira, sendo apenas possível descer e fazer inversão de marcha junto ao entroncamento. Aqui chegamos à segunda mudança: a rua passa a ter dois sentidos. Os condicionamentos vão manter-se por um ano, o que está a causar apreensão a alguns comerciantes. Só os peões vão poder passar entre as duas artérias.

Há muito que a antiga Rua de Santo António desperta um sentimento de desolação a quem ali passa e a quem vive dos negócios. São poucas as lojas que se mantêm abertas, há carros em cima dos passeios, as ervas daninhas crescem por onde podem. Até há um estabelecimento, há muito fechado, em que a vegetação selvagem cresceu junto à montra, do lado de dentro, aproveitando-se das fissuras do soalho e da exposição solar.