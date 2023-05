Carrosséis de S. João na Rotunda da Boavista abrem na sexta-feira

Beatriz Guerra Hoje às 14:56 Facebook

Os divertimentos de S. João estão de volta à Rotunda da Boavista, no Porto, nesta sexta-feira. Carrosséis, camas elásticas, jogos tradicionais e carrinhos de choque vão estar preparados para receber clientes, que podem matar a fome nos vários espaços de restauração ali instalados.

A Praça de Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista) é o primeiro local de encontro para as Festas de São João do Porto deste ano.

Como acontece desde 2015, a acompanhar os habituais divertimentos, haverá vários espaços de restauração, abertos a partir das 12 horas, com as típicas iguarias da época, com destaque para as sardinhas, as febras e o caldo verde.

Este será um dos quatro espaços da cidade com divertimentos, sendo que os outros três - Alameda das Fontainhas, Jardim do Cálem e Passeio Alegre - abrem a 16 de junho.

Na Boavista, o espaço estará aberto de segunda a quinta-feira, das 14 às 23 horas; às sextas-feiras, das 14 à 1 hora; aos sábados, das 10 à 1 hora;0 e aos domingos, das 10 às 23 horas.