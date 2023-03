Carruagens do metro do Porto são o novo palco para músicos do rap à bossa nova

João Nogueira Hoje às 10:31 Facebook

Artistas interagem com passageiros e animam as viagens. Movimento cultural está a crescer.

Será certamente um acaso se, ao atravessar as ruas do Porto, não encontrar pelo menos um músico. O fenómeno já se tornou uma marca da cidade, mas agora o conceito foi mais longe e entrou nos carris. Chamam-se "artistas de metro" e têm um único objetivo: partilhar o seu talento com o público que já não parava para os ver nas ruas.

Os veículos do metro são "como um palco de experiência e desenvolvimento para novos artistas à procura de oportunidades". Quem o diz é Giovanni Trecco, 27 anos, que começou a levar o seu cavaquinho brasileiro para as carruagens de S. Paulo, no país natal, em 2017, inspirado por amigos. Três anos depois, trouxe o conceito para o Porto, quando se mudou para a cidade.