Cartão bancário substitui Andante no metro e na STCP

Viagens até ao aeroporto e na linha 500 dos autocarros do Porto já podem ser validadas com multibanco. Adesão ao projeto-piloto determinará instalação de sistema em toda a rede.

Quem tiver um cartão multibanco contactless já pode ir de metro até ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro ou viajar nos autocarros da linha 500 da STCP sem um cartão ou título Andante. A nova forma de validação está disponível a partir de hoje, num projeto-piloto que, mediante a sua adesão, poderá determinar a instalação do sistema em toda a rede.

Cada viagem custa dois euros, uma vez que as zonas da rede Andante onde está agora disponível o método de pagamento correspondem a um título Z4. A habitual validação pode ser feita através da aproximação do cartão contactless aos validadores mais recentes (e não os amarelos), sendo automaticamente descontado o valor da viagem na conta do utilizador.