Cartas atrasadas no centro do Porto

José Barroso sai de casa apressado com um envelope na mão. Lá dentro está a conta da água que chegou atrasada. O prazo para o pagamento terminou no dia anterior e a solução é ir aos serviços tentar evitar a multa. José Barroso mora na zona do Marquês, no Porto, e é mais uma das vítimas dos atrasos dos CTT. O JN já tinha denunciado a situação na Maia, mas no centro do Porto o problema é idêntico. E muitas pessoas desesperam para receber a pensão.

"No mês passado entregaram a minha reforma e outra correspondência no dia 11, neste mês chegou no dia 13. Antes, as entregas eram feitas entre três a quatro vezes por semana, mas agora [os carteiros] ficam duas semanas sem aparecer", protesta José Silva, que já apresentou queixa nos CTT.

"Os meus clientes queixam-se sempre do atraso dos correios", referiu José Rocha, do café Carocha.

No Marquês, somam-se as reclamações. Um carteiro que trabalha naquela zona confessou, ao JN, que há falta de pessoal. "Não há trabalhadores para a distribuição, quando aparece alguém só fica dois a três dias e vai embora", acrescentou.

A falta de funcionários é admitida pela própria empresa. E diz que a situação se agrava em períodos de férias. "É já amplamente conhecido que os CTT estão a sentir fortes dificuldades na contratação de carteiros para a substituição dos períodos de férias, tendo um processo de recrutamento atualmente a decorrer e estando, nalguns casos, em contacto com as autoridades locais para procurar soluções no sentido de minimizar esta questão e unindo esforços para fazer frente ás dificuldades sentidas no reforço das equipas de distribuição", explicou, em resposta ao JN.

" Na zona do Grande Porto temos atualmente 24 contratos em falta", sublinhou a empresa, revelando que, "a nível interno, está a decorrer uma campanha junto dos seus trabalhadores para serem embaixadores de recrutamento de carteiros". O "absentismo e as ausências não previstas" agravam os problemas.