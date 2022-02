Casa danificada por demolição feita pela Câmara do Porto

Morador queixa-se de humidade. Autarquia sugeriu vistoria que custaria 154 euros, mas diz que informação "prestada aos serviços municipais" não terá sido adequada.

Com a demolição do armazém contíguo à casa onde mora e que, inadvertidamente, removeu parte do revestimento da parede exterior da habitação, Fernando Gomes, de 69 anos, queixa-se dos danos provocados no seu quarto ao longo dos últimos quatro meses. A operação é da responsabilidade da Câmara do Porto que, perante a denúncia de Fernando, sugeriu uma vistoria de segurança e salubridade ao número 461 da Rua do Outeiro, em Paranhos, no Porto. O serviço custaria 154,62 euros.

A Autarquia defende-se, dizendo que a "informação prestada aos serviços municipais poderá não ter conduzido à situação identificada", mas "está disponível para avaliar a situação em conjunto com munícipes e intervir, caso se justifique, sem que essa intervenção lhes acarrete custos".