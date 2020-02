Casa destruída em incêndio no Porto era ocupada por sem-abrigo

Marisa Silva Hoje às 18:15 Facebook

Um incêndio destruiu, na manhã desta quarta-feira, uma casa devoluta na Rua Dr. Manuel Pereira da Silva, junto ao pólo universitário da Asprela, em Paranhos, onde costumavam pernoitar alguns sem-abrigo.

As chamas, que deflagraram por volta das 6.50 horas, danificaram parte do telhado e algumas janelas da habitação. Ao que o JN conseguiu apurar, à hora do incêndio, a casa estava desocupada. Foram as funcionárias da confeitaria Padeirinha de Paranhos, alertadas por quem circulava na rua, que deram o alerta aos bombeiros. O trabalhos de combate às chamas, cuja origem é desconhecida, obrigaram ao corte da estrada durante quase três horas.

"A casa está abandonada há muitos anos. Seguramente, há 20 anos", contou Alcida Gonçalves, gerente da confeitaria, que já esperava um incidente naquele espaço devido ao lixo e à alta vegetação acumulada nas imediações do imóvel.

"Há ratos a passear na rua como se fossem gatos. São muito grandes", disse Alcida Gonçalves, que já remeteu o caso para a Delegação de Saúde do Norte.

As queixas da comerciantes são partilhadas por Maria da Conceição Valente, moradora em Paranhos. "Esta zona devia ter mais de limpeza. Atiram para aqui muito lixo. Dentro da casa havia colchões", referiu a mulher que só se apercebeu do incêndio quando foi alimentar os gatos que costumam estar nas imediações do edifício devoluto.