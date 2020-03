JN Ontem às 23:45 Facebook

Um incêndio de grandes dimensões consumiu, na noite desta terça-feira, uma casa devoluta no número 396 da Rua do Almada, no centro do Porto.

Fonte dos Sapadores Bombeiros revelou que as chamas consumiram dois pisos da habitação, não adiantando, contudo, se outras casas ficaram em risco. No terreno estiveram cinco viaturas e 23 operacionais.

Não há, para já, registo de feridos.