Casa nova da Pediatria do S. João tem ocupação "sempre no limite"

No primeiro ano, ala do hospital no Porto contabilizou 3500 internamentos e mais de 2000 cirurgias. Eunice Trindade, diretora do serviço, reconhece que mudança "valeu a pena" e elogia papel ativo de parceiros e mecenas.

Dizem que o último ano "passou à velocidade da luz", admitindo que foi preciso um esforço acrescido dos profissionais da Ala Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) para se adaptarem ao novo edifício. E ainda que considerem que os anos em que o serviço funcionou em contentores tenha sido "uma longa espera", preferem sublinhar que "valeu a pena". No primeiro ano, a nova Pediatria contabilizou 3500 internamentos e mais de 2000 cirurgias. Ainda que tenham de lidar diariamente com a falta de gente.

Mesmo com uma taxa de ocupação "sempre no limite, com muitos doentes e imenso movimento", Eunice Trindade, diretora da Pediatria, desabafou ao JN que "foi um ano fantástico", apesar de isso ter "obrigado a uma adaptação a um espaço novo, com uma dimensão completamente diferente" a que estavam habituados. Um "processo de adaptação", segundo a profissional, em que "todos" fizeram "um esforço para esquecer o momento mau" de terem trabalhado nos contentores do "Joãozinho".