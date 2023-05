Casal foi retirado de garagem onde vivia ilegalmente no Porto

A Polícia Municial do Porto retirou, esta quarta-feira, um casal que vivia ilegalmente numa garagem na Rua de Santos Pousada, no centro da cidade. A Junta de Freguesia do Bonfim está a par do caso. Desconhece-se, para já, os contornos que conduziram à ocupação nem qual será, agora, o paradeiro do casal.

Passavam poucos minutos das 10 horas quando, esta quarta-feira, uma equipa da Polícia Municipal do Porto retirou um casal de uma garagem na Rua de Santos Pousada. Um português e uma brasileira viviam ilegalmente numa cave no centro da cidade que, de acordo com a Câmara do Porto, destinava-se a "serviços".

Tratou-se, portanto, de uma ação de fiscalização por parte da Polícia Municipal, por ocupação indevida do espaço, que foi selado.

O presidente da Junta do Bonfim, João Ricardo Aguiar, ao JN, acrescenta que irá manter-se a par do caso no sentido de perceber para onde foi o casal, quais os motivos que conduziram à ocupação de uma garagem e de que ajudas, porventura, precisarão.