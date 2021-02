Casas cheias de problemas são candidatas a prémio

Marta Neves Hoje às 13:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Moradores do Bairro S. João de Deus, no Porto, queixam-se das habitações novas, que foram feitas com "materiais fracos". Projeto de reabilitação está nomeado para galardão de arquitetura.

Vai fazer dois anos em junho que Carla Guedes se mudou para a casa nova no Bairro S. João de Deus, no Porto. Mas, "logo passados uns meses, começaram os problemas" provocados pela humidade. Na casa da mãe de Manuela Santos, "a água que escorre das janelas está a apodrecer os rodapés". E na de Rosa Sousa, de tanto limpar os bolores, já há um buraco na parede. Ainda assim, o projeto de reabilitação do bairro está nomeado para um prémio de arquitetura internacional.

O JN questionou a Câmara do Porto sobre os problemas e sobre a segunda fase da reabilitação do bairro. A Autarquia referiu que a segunda fase, no valor de aproximadamente 2,16 milhões de euros, começou em novembro e deverá demorar um ano, incluindo a reabilitação de 24 fogos e uma nova habitação com dois pisos. Sobre as queixas dos moradores, nada disse.