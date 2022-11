Casas de ilha no Porto reabilitadas por jovens arquitetos

Governo assinou acordo com autarquia para a recuperação das ilhas da Lomba que vai custar 7,7 milhões

São quatro os jovens arquitetos que se embrenharam nos últimos meses pelas ilhas da Lomba e delinearam um projeto de recuperação de 47 casas, dando melhores condições habitacionais e maior conforto e bem-estar aos seus habitantes. O ministro da Habitação esteve no Porto, na manhã desta sexta-feira, para formalizar o investimento de 7,7 milhões de euros necessários para a reabilitação, verba saída do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Uma gota de água no oceano, pois existem na cidade oito mil casas deste género, onde residem dez mil pessoas, ou seja 4,4 % dos portuenses.

Maria Souto de Moura, Francisco Pina Cabral, Francisco Amoedo Pinto e Luís Vitorino Caleiro serão os arquitetos responsáveis pelo "importante passo, na estratégia do Município do Porto para acabar com a indignidade habitacional na cidade", como afirmou ontem o autarca portuense, Rui Moreira.

Antes de formalizar o acordo para a reabilitação que decorreu no Reservatório de Nova Sintra, Rui Moreira levou o ministro Pedro Nuno Santos a visitar a ilha da Bela Vista, cuja reabilitação foi assumida integralmente pela autarquia. O governante percebeu e admitiu que intervenções como esta, da responsabilidade da autarquia portuense devem ficar melhor do que realizadas pela administração centro por conhecer de perto as situações".