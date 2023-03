Casas devolutas junto ao rio são abrigo para marginais

Bruna Silva Hoje às 08:42 Facebook

Moradores na Rua das Sobreiras, no Porto, denunciam insegurança. Situação arrasta-se há três anos. Câmara exigiu intervenção dos proprietários para minimizar problemas.

É um tormento que dura há pelo menos três anos e parece não ter fim. Um conjunto de casas devolutas na Rua das Sobreiras, em frente ao rio Douro, no Porto, são usadas por marginais e toxicodependentes como local de consumo e pernoita. Os moradores denunciam o clima de insegurança e relatam roubos frequentes. Há quem tenha colocado arame farpado para reforçar a segurança. As casas ficam a menos de um quilómetro do antigo quartel junto ao Fluvial, cuja invasão por indivíduos ligados ao consumo e tráfico de droga levaram a Câmara do Porto e o Exército a intervir.

Questionada pelo JN, a Autarquia confirma que desde 2020 a Polícia Municipal e a Proteção Civil têm recebido queixas e são acionadas por causa da situação nas Sobreiras. Os donos foram notificados para a necessidade de vedarem os espaços, o que fizeram. Em janeiro passado, após vistoria dos serviços de fiscalização, "determinou-se impor aos proprietários obras indispensáveis de forma a acautelar a limpeza e vedação do local incluindo o fecho de vãos". Na ETAR de Sobreiras também foram tomadas medidas para impedir o acesso às casas abandonadas. A Autarquia salvaguarda, porém, que as questões de foro criminal são competência da PSP.