JN Hoje às 09:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cavalo da GNR deu uma patada num carro esta segunda-feira de manhã, na Rua da Restauração, no Porto.

O incidente ocorreu cerca das 9 horas da manhã desta segunda-feira, perto do cruzamento da rua da Restauração com a Praça da Cordoaria, no centro da Invicta.

O carro terá ficado danificado mas não houve feridos.